تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج الفاهيتا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهار الفاهيتا : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الفليفلة : حسب الرغبة (مقطعة شرائح)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- جبن كريمي : ملعقة كبيرة

- خبز التورتيلا : حسب الرغبة (للتقديم)

- خس : حسب الرغبة (للتقديم) الطريقة: يقلب الدجاج المتبل بالبهارات والملح بالزبدة ويضاف عليه الفليفلة المقطعة شرائح والبصلة المقطعة شرائح وملعقة كبيرة جبنة كريمية.

يقدم مع خبز التورتيلا والخس. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد سلطة الدجاج بجبن البارميزان للسحور تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

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