شكرا لقرائتكم خبر عن في الصيام.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة أبرزها الموز والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبدأ بشرب كوب من الماء والتمر والعصير ثم نبدأ بتناول الطعام، هذا ما يقوم به بعض الأشخاص خلال شهر رمضان مع سماع أذان المغرب، وقد يقوم البعض بتناول أطعمة غير صحية علي معدة فارغة، وهذا الأمر يعرض المعدة للعديد من المشاكل، ويقدم هذه الأطعمة التقرير المنشور عبر موقع " Bright Side "، ومنها:

- الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، والمغنسيوم، والألياف، وجميع هذه العناصر هامة للجسم ، ولكن لا ينصح بتناول الموز على معدة فارغة أي علي الريق، لأنه من الأطعمة الحمضية، والتي تتسبب في تعرض المعدة والأمعاء لبعض المشاكل الصحية.

- الزبادي

يمكنك تناول الزبادي بتحليته بالعسل الأبيض أو تقطيع بعض الفواكه عليه، ولكن القيام بشراء زبادي الفاكهة من الخارج وتناوله يعد من الحيل الخاطئة لأنه مرتفع السعرات الحرارية.

-الخضراوات النيئة

تناولها على معدة فارغة قد يسبب تهيجًا عند بعض الأشخاص، وتتسبب أيضا في الإصابة بالغازات والانتفاخ وآلام البطن، ولذا ينصح بعدم تناولها علي معدة فارغة.

Advertisements

-الطماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات وقليلة السعرات الحرارية ومغذية، ولكن لا يفضل تناولها علي معدة فارغة، لأنها تتسبب في الشعور والإصابة بآلام المعدة وعدم الراحة العامة.

- الحمضيات

يجب تجنب تناول الحمضيات على معدة فارغة، لأنها تتسبب في الإصابة بتهيجًا وحرقة في المعدة ومشاكل في المعدة.

- المشروبات الباردة

يمكن أن تسبب المشروبات الباردة تهيج المعدة والأمعاء، وينصح بتناول كوب من الماء الدافئ علي الريق قبل تناول وجبة الإفطار لأنها تحسن الهضم والدورة الدموية ويساعد في فقدان الوزن.