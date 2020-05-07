جدري الماء لدى الأطفال: الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:45 صباحاً - جدول المحتوى

1 - ما أسباب جدري الماء عند الأطفال؟

2 - هل يشكل الجدري خطراً على الأطفال؟

3 - ما علامات وأعراض جدري الماء عند الأطفال؟

4 - ما مضاعفات جدري الماء عند المراهقين والأطفال؟

5 - هل يستعيد فيروس جدري الماء نشاطه من جديد؟

6 - كيف يتم تشخيص جدري الماء؟

7 - ما علاج الجدري لدى المراهقين والأطفال؟

8 - هل هناك أي علاجات في البيت لجدري الماء؟

9 - الوقاية من جدري الماء عند الأطفال والمراهقين

10 - متى نذهب للطبيب؟

جدري الماء أو الحماق هو عدوى شديدة يسببها فيروس الحماق النطاقي(VZV) ، يمكن منعه بشكل فعال مع التطعيم. رغم أنها عدوى شائعة جداً لدى الأطفال والمراهقين، إلا أنها قد تظهر أعراض أكثر خطورة لدى البالغين، اطلبي العناية الطبية إذا كان طفلك يعاني من علامات وأعراض الجدري ،التقت «الخليج 365 نت» بالدكتور يوسف على فريد، استشاري الأطفال، ليعرفنا على العلامات والأعراض والتشخيص والعلاج والوقاية من الجدري لدى الأطفال والمراهقين.

1 - ما أسباب جدري الماء عند الأطفال؟

«VZV » هو نوع من فيروس الهربس يؤثر حصرياً على البشر. يمكن أن تكون العدوى الأولية للفيروس بسبب:

الاتصال المباشر بطفح جلدي مصاب.

انتقال عن طريق الهواء من السعال والعطس لشخص مصاب.

بعد الإصابة الأولية، قد يبقى الفيروس كامناً في الأعصاب القحفية لسنوات. قد تؤدي إعادة تنشيط الفيروس إلى طفح جلدي مؤلم مع بثور موضعية تعرف باسم الهربس النطاقي أو القوباء المنطقية.

يمكن أن يكون الفيروس معدياً قبل يومين من ظهور الطفح الجلدي حتى تلتئم الحويصلات.

2 - هل يشكل الجدري خطراً على الأطفال؟



الأطفال والمراهقون الذين لم يسبق لهم تلقي لقاح جدري الماء لديهم خطر أعلى للإصابة بالعدوى. المرض نفسه أو التطعيم يعطي مناعة ضد المرض

في حالات نادرة، قد يصاب الأطفال بجدري الماء حتى عندما يتم تطعيمهم. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون العدوى خفيفة مع بعض الحويصلات (الحويصلات الممتلئة بالسوائل) وغالباً بدون حمى. قد يصاب البعض بجدري الماء أكثر من مرة. ومع ذلك، هذا نادر.

يمكن أن يكون خطر الإصابة بجدري الماء أعلى بين الأطفال أو المراهقين ذوي المناعة الأقل أو أولئك الذين يتلقون العلاج باليستيرويد أو العلاج الكيميائي.

3 - ماعلامات وأعراض جدري الماء عند الأطفال؟



إن ظهور حويصلات حكة على الجلد الأحمر، بشكل رئيسي على الوجه والجذع، هو العرض الرئيسي لجدري الماء. يتطور الطفح الجلدي بعد 10 - 21 يوماً بعد إصابة الشخص بمرض VZV، وقد تستمر لمدة خمسة إلى عشرة أيام.

قد تلاحظ التغييرات التالية في طفح جدري الماء على مدار المرض:

حطاطات (نتوءات وردية أو حمراء) على الجلد.

الحويصلات التي قد تكسر وتسرب السائل.

قشور فوق البثرة المكسورة.

قد تلاحظ المراحل الثلاثة للطفح الجلدي معاً والذي تستمر فيه الحطاطات في الظهور لعدة أيام.

قد تلاحظ الأعراض التالية قبل يوم أو يومين من ظهور الطفح الجلدي:

الحمى، الصداع، قلة الشهية، والتعب.

عادة، يكون المرض خفيفاً لدى الأطفال والمراهقين الأصحاء. ومع ذلك، قد يصاب عدد قليل من الأطفال بمرض شديد مع طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم. قد تلاحظ وجود آفات في الحلق والعين والأغشية المخاطية للمهبل والشرج والإحليل في الحالات الشديدة.

4 - ما مضاعفات جدري الماء عند المراهقين والأطفال؟

Advertisements



رغم أن جدري الماء هو مرض خفيف، فقد يؤدي إلى مضاعفات في بعض الأطفال.

قد تتضمن المضاعفات:

تجفيف.

التهاب رئوي.

العدوى البكتيرية للجلد والأنسجة الرخوة.

متلازمة الصدمة السامة.

الإنتان الجرثومي.

التهاب الدماغ (التهاب الدماغ).

متلازمة راي (تورم في الدماغ والكبد) لدى الأطفال والمراهقين الذين ربما تناولوا الأسبرين أثناء الإصابة.

إعادة تنشيط الفيروس بعد الإصابة الأولية.

يمكن أن تكون هذه المضاعفات قاتلة إذا تركت دون علاج. اطلبي العناية الطبية إذا لاحظت أياً من الحالات المذكورة أعلاه.

5 - هل يستعيد فيروس جدري الماء نشاطه من جديد؟

يمكن أن يبقى «VZV» في الخلايا العصبية لسنوات بعد الإصابة الأولية بالجلد. يمكن أن يسبب إعادة تنشيط فيروس الهربس النطاقي، المعروف أيضاً باسم القوباء المنطقية، مع حويصلات موضعية مؤلمة ،رغم أن القوباء المنطقية تحدث عادة عند البالغين، فقد يصاب الأطفال بالقوباء المنطقية إذا كان لديهم ضعف المناعة. الألم طويل الأمد في الأعصاب المعروفة باسم الألم العصبي التالي للهربس هو المضاعفات الأكثر شيوعاً للهربس النطاقي.

يمكن أن تؤدي القوباء المنطقية أيضاً إلى المضاعفات التالية:

مضاعفات تنطوي على العين والمدار والتي يمكن أن تؤدي غالباً إلى العمى.

مضاعفات تنطوي على أعصاب الأذن قد تؤدي إلى مشاكل في السمع.

التهاب رئوي.

ملاحظة: Shingrix وzostavax هي لقاحات ضد القوباء المنطقية، ومع ذلك، تمت الموافقة على هذه للبالغين الذين أصيبوا بجدري الماء

6 - كيف يتم تشخيص جدري الماء؟



قد يشخص طبيبك جدري الماء برؤية الطفح الجلدي. وللتأكد يتم الحصول على اختبارات الدم أو الثقافة من الآفات لتأكيد التشخيص.

7 - ما علاج الجدري لدى المراهقين والأطفال؟

قد لا تكون هناك حاجة إلى علاج طبي لعلاج جدري الماء لدى الأطفال والمراهقين الأصحاء. قد يصف طبيبك بعض الأدوية لتقليل الحكة.

توصف مضادات الفيروسات إذا كان طفلك أو ابنك المراهق أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات. قد تساعد مضادات الفيروسات على تقليل شدة المرض ومدته ومنع المضاعفات. بشكل عام، يتم وصف مضادات الفيروسات مثل أسيكلوفير (زوفيراكس، سيتافيج) أو الجلوبيولين المناعي الوريدي.

قد يحتاج طفلك إلى المستشفى إذا كانت العدوى شديدة أو إذا ظهرت عليه مضاعفات. تعطَى المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية في الجلد والالتهاب الرئوي. يتم علاج التهاب الدماغ بالأدوية المضادة للفيروسات.

8 - هل هناك أي علاجات في البيت لجدري الماء؟

يمكن أن تكون طرق الرعاية الذاتية التالية مفيدة في إدارة الأعراض إذا كان الطفل مصاباً بعدوى غير معقدة.

لا تخدش: يمكن للخدش أن يؤخر الشفاء ويزيد من خطر العدوى البكتيرية للقروح. يمكنك تقليم أظافر طفلك أو تغطية يديه بالقفازات أثناء النوم لمنع الإصابات من الخدش.

يمكنك تجربة العلاجات التالية لتخفيف الحكة وتقليل الرائحة الكريهة المنبعثة من الحويصلات المكسورة:

اتبعي نظاماً غذائياً لطيفاً إذا كان طفلك يعاني من آفات في الفم.

حمام من دقيق الشوفان الغروي أو غير المطبوخ.

أضيفي صودا الخبز إلى ماء الاستحمام البارد.

ضعي غسول الكالامين على الطفح الجلدي.

مضادات الهيستامين التي يقدمها الطبيب.

أسيتامينوفين (Tylenol) يمكن إعطاؤه للحمى الخفيفة حسب نصيحة الطبيب.

شدد استشاري الأطفال على عدم إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين المصابين بجدري الماء؛ قد يسبب متلازمة راي، وهو تورم الدماغ والكبد. يمكنك طلب نصيحة طبيبك قبل إعطاء مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأيبوبروفين، لأنها قد تتداخل مع شفاء الطفح الجلدي.

9 - الوقاية من جدري الماء عند الأطفال والمراهقين

التطعيم هو وسيلة فعالة لمنع الجدري أو الحماق. يمكن أن توفر لقاحات جدري الماء حماية كاملة في معظم الأطفال أو تقلل من شدة المرض إذا أصيبوا بعدوى ،Varivax لعلاج الجدري، يتم تضمينه في جداول التطعيم الروتينية للأطفال.

توصيات Varivax:

الجرعة الأولية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 شهراً، تليها الجرعة الثانية عندما يصلون إلى أربع إلى ست سنوات. يمكن دمجه مع لقاحات الطفولة الأخرى أيضاً.

يمكن للأطفال غير المطعمين الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة إلى اثني عشر عاماً الحصول على جرعتين من Varivax مع وجود فجوة لمدة ثلاثة أشهر بين الجرعات.

يمكن للمراهقين غير المطعمين الحصول على جرعتين من اللقاح مع فجوة أربعة أسابيع بين الجرعات.

قد يوصي طبيبك أيضاً بالتطعيم لك ولأفراد عائلتك خاصة النساء في سن الإنجاب؛ لأن عدوى الأمهات يمكن أن تؤثر على المولود الجديد. قد يُطلب منك أيضاً إجراء فحص دم لتأكيد المناعة في حالة عدم تذكر التطعيم أو تاريخ المرض.

لا يوصَى بلقاح جدري الماء للنساء الحوامل والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين لديهم حساسية من النيومايسين أو الجيلاتين. يجب على أي فرد من أفراد عائلتك لديه موانع لـVarivax أن يحرص على عدم الإصابة بالمرض.

رغم أن لقاح Varivax قد يسبب آثاراً جانبية أخف مثل الاحمرار والتورم في موقع الحقن لدى عدد قليل من الأطفال، فقد وجد أنه آمن وفعال.

10 - متى نذهب للطبيب؟