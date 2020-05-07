شكرا لقرائتكم خبر عن التوت والفواكه والشاى الغنى بهذه المادة تمنع الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دراسة بحثية أن تناول نظام غذائي غني بالفلافونويد يساعد في مكافحة تطورالإصابة بمرض الزهايمر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر مثل كبار السن وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها العلماء في مركز جان ماير لبحوث التغذية البشرية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية أن كبار السن الذين تناولوا كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالفلافونويد ، مثل التوت والتفاح والشاي ، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط بمرتين إلى أربع مرات على مدى 20 عامًا مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر.

وفحصت الدراسة 2800 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر العلاقة طويلة الأمد بين تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد وخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الفلافونويد هي مواد طبيعية توجد في النباتات ، بما في ذلك الفواكه والخضروات مثل الكمثرى والتفاح والتوت والبصل والمشروبات النباتية مثل الشاي ،ترتبط الفلافونويدات بفوائد صحية مختلفة بما في ذلك انخفاض الالتهاب الشوكولاتة الداكنة هي مصدر آخر للفلافونويد.

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حدد فريق البحث أن انخفاض تناول ثلاثة أنواع من الفلافونويد مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف عند مقارنته بالكميات الأكبر التي يتناولها الشخص

قال بول جاك ، كبير الباحثين وعلم الأوبئة التغذوية: "تعطينا دراستنا صورة لكيفية ارتباط النظام الغذائي بمرور الوقت بالتدهور المعرفي للشخص ، حيث تمكنا من النظر إلى تناول الفلافونويد على مدى سنوات عديدة قبل تشخيص الخرف لدى المشاركين.

وأوضح الباحثين أنه مع عدم توفر عقاقير فعالة حاليًا لعلاج مرض الزهايمر ، فإن الوقاية من المرض من بإتباع نظام غذائي صحي أمر مهم.

قام الباحثون بتحليل ستة أنواع من مركبات الفلافونويد وقارنوا مستويات تناول الطعام على المدى الطويل بعدد تشخيصات الاصابه بالزهايمر والخرف لاحقًا في الحياة، ووجد الباحثون أن تناول كميات منخفضة من ثلاثة أنواع من الفلافونويد مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف عند مقارنته بتناولهم بكميات كبيرة من هذه المادة الغذائية الهامة.