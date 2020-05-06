روسيا خامس أكثر الدول تضررا بكورونا في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلت روسيا المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى تسجيل 10 آلاف و559 حالة جديدة في روسيا خلال 24 ساعة؛ ليبلغ الإجمالي 165 ألفا و929 إصابة، وتتقدم على ألمانيا وتصبح خامس دول أوروبا، والسادسة في العالم من حيث عدد الإصابات، وفقا لتعداد وكالة "فرانس برس".

ولكن معدل الوفيات البالغ 1537 حالة، ظل منخفضا مقارنة بإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة.

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وتعزو السلطات ذلك إلى سلسلة من الإجراءات المبكرة لمكافحة الوباء، مثل إغلاق الحدود وإجراء أكثر من 4 ملايين اختبار وتهيئة المستشفيات في موسكو، التي تعد بؤرة الوباء في روسيا.

وفي حين تم فرض تدابير الاحتواء في روسيا لأكثر من شهر، من المقرر أن يعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعا بالفيديو، الأربعاء، يخصص لرفع القيود تدريجيا في بعض المناطق اعتبارا من 12 مايو/أيار.



وحذرت السلطات من أن العزل الذي تم تطبيقه في نهاية مارس/آذار، الذي من المفترض أن ينتهي في 11 مايو/أيار، قد يتم تمديده أو حتى تشديده في مناطق أخرى، بحسب وضع الوباء.