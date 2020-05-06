شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة نسائية للمشاركة في جوائر «نيتشر ريسيرتش» لـ «الإلهام والابتكار في العلوم» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق برنامج جوائز «الإلهام والابتكار في العلوم» والذي يدعو الباحثات الرائدات والمروّجات لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بين الفتيات والشابات للتقدم ومشاركة أعمالهن ومبادراتهن المتميزة.

وتتم إدارة برنامج الجوائز السنوية، الذي ينطلق للعام الثالث، من قبل «نيتشر ريسيرتش» بالشراكة مع مجموعة شركات «إستي لودر»، ويؤكد البرنامج التزام الجهتين بتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات البحث والتعليم العلمي.

ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت حتى 14 يونيو 2020 وسيتم الإعلان عن الفائزات في حفل خاص في أكتوبر 2020. وهذا العام تم تطوير نطاق الجوائز ليشمل فئتي الإنجاز العلمي والتوعية بالعلوم.

وتستقبل جائزة الإنجاز العلمي ترشيحات من الباحثات اللاتي في بداية حياتهن العملية وقد قدّمن مساهمة استثنائية في الاكتشاف العلمي، بالرغم من التحديات المتعلقة بتوفّر الموارد أو موقع تواجدهن أو المهارات اللغوية في بعض الأحيان.

كما تُمنح جائزة التوعية بالعلوم ودعم امتدادها لأي مشروع أو منظمة أو برنامج يدعم الفتيات أو الشابات ويشجعهن على الدراسة والمشاركة والاستمتاع بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، أو يدعم الاحتفاظ بالنساء والإبقاء عليهن في مِهن العلوم. وسيتم قبول المبادرات من الأوساط الأكاديمية والتعليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.

وستحصل الفائزة بكل جائزة على منحة نقدية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي لإنفاقها على المبادرات المتعلقة بعملهن، فضلاً عن تمويل إضافي للنشر، أو تمويل الفعاليات الخاصة بالجائزة أو تدريبات مقدمة من شركات إستي لودر بالإضافة إلى فرص ترويجية أخرى.

وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجان تحكيم مستقلة تتألف من علماء أكاديميين وخبراء وموظفين من نيتشر ريسيرتش وإستي لودر. وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحات في سبتمبر 2020 قبل حفل الجوائز وسيتم الإعلان عن الفائزات في أكتوبر 2020.

وقالت ماغدالينا سكيبر، رئيس تحرير نيتشر وعضو لجنة التحكيم: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نبني على نجاح الجولة الثانية من هذه الجوائز. تعتبر الفائزات بجوائز العام الماضي – جان فان Jean Fan وذا ستيم بيل The STEM Belle التي أسستها دورين انين Doreen Anene مصدر إلهام حقيقي وتعد إنجازاتهن والتزامهن بمثابة نماذج مهمة لجميع النساء والفتيات المهتمات بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سواء في المجال التعليمي أو المهني.

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ونتطلع إلى اختيار وتكريم الفائزات لهذا العام وتزويدهن بمنصة لإلهام الجيل القادم من النساء والفتيات. كما ويشرفنا التعاون مع شركات إستي لودر على تحقيق هذا الهدف».

وقالت ليزا نابوليون، نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير العالمي لدى شركات إستي لودر«والعضو في لجنة التحكيم»: «تواصل مجموعة شركات إستي لودر التزامها الشديد بالترويج لتأثير المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كما وبتعزيز الفرص التعليمية في نفس المجالات للشابات والفتيات في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا شركة تأسست من قبل امرأة رائدة، السيدة إستي لودر، يُعتبر دعم العالمات المتميزات أساسياً جداً بالنسبة لنا، وإننا نتشرف بالتعاون مع نيتشر ريسيرتش للعام الثالث على التوالي على إطلاق الجوائز».

إنه لمن المهم جداً خصوصاً الآن وأكثر من أي وقت مضى تسليط الضوء على الإنجاز العلمي المتميز ودعم وتكريم الموجهين والنماذج القدوة للمبتكرين المستقبليين في العلوم. ونحن نؤمن بأن تشجيع مجموعة موهوبة ومتنوعة من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هو المفتاح لتحقيق مستقبل أفضل.

معلومات المشاركة في الجوائز متوفرة على الموقع الإلكتروني: https://www.nature.com/collections/jcpghfmqlz