طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالزبادي

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- سميد ناعم : كوب

- لبن زبادي : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- شيرة : كوب ونصف (قطر)

- لوز : ربع كوب (أنصاف غير محمص)

طريقة التحضير اخلطي السميد والسكر والزبدة في وعاء جيداً.

أضيفي اللبن الزبادي والبيكنج باودر واخلطي المزيج حتى تتجانس المكونات.

ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة ورشة طحين.

ضعي خليط البسبوسة في الصينية المجهزة ووزعي اللوز بشكل متناسق، أدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 – 45 دقيقة حتى تتحمر وتنضج.

أخرجي الصينية من الفرن وصبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.

اتركي البسبوسة لتبرد مدة 10 دقائق ثم قطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد سهلة وسريعة

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