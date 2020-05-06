طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالقشطة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- سميد ناعم : كوب ونصف

- حليب بودرة : كوب ونصف

- سكر البودرة : كوب وربع

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- الزبدة : اصبح (لينة)

- القشدة : 3 علب

- القشدة : 7 علب (صغار قشطة (طازجة) العلبة 100غم الحشوة)

- قطر : كوب ((شيرة) الحشوة)

- فستق حلبي : حسب الرغبة (مفروم، للتزيين)

طريقة التحضير 1. نضع الزبدة ونضيف فوقها السميد وحليب البودرة والسكر البودرة والبيكنج باودر نفرك المزيج باليد. 2. نضيف 3 علب القشطة ونحرك المزيح حتى يصبح كالعجين الطري وتختلط المكونات. 3. نصب نصف المزيج في صينية غير لاصقة أو بطبق الفرن بعد دهنه بالقليل من الزبدة. 4. نخفق القشطة الطازجة بالملعقة لتصبح سائلة ونضيفهم فوق طبقة البسبوسة ثم نضع النصف الباقي من العجينة فوق القشطة ببساطة حتى لا تخلتط الطبقات. Advertisements 5. تخبز في فرن محمى حتى يصبح الوجه ذهبي ثم نخرجها من الفرن ونصب القطر فوقها ونزينها بالفستق الحلبي وتقدم دافئة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد سهلة وسريعة

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