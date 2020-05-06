طريقة إعداد وتحضير الكنافة المبرومة



المقادير

- عجينة كنافة : باكيت

- الزبدة : 2 كوب

- جبن كريمي : عبوة

- قطر : 2 كوب

- القشطة : 2 كوب

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

نقوم بقص شعيرات الكنافة إلى نصفين، ونضع قليل من الشعيرات في صحن بجانب بعضها البعض، ثم نقوم بوضع قطعة الجبنة على الطرف ثم نقوم بلفها.

أو نحشو اللفائف بملعقة صغيرة من القشطة.

ثم نضعها بصينية مدهونة بالقليل من الزبدة أو السمنة.

نصف القطع بجانب بعضها ثم ندوّب الزبدة أو السمنة ونصبها على الكنافة وندخلها الفرن لمدة 10 دقائق لتتحمر على حرارة 180.

وبعدها صبّي القطر البارد عليها وتزين بالفستق الحلبي، وتقدم ساخنة.

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