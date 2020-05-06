طريقة إعداد سلطة الدجاج بجبن البارميزان للسحور

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 1 صدر (فيليه / مدقوق قليلاً)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- الطماطم الكرزية : ربع كوب (مقطعة أنصاف)

- خس روماني : كوب (مفروم خشن)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- المايونيز : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير تبلي الدجاج بالملح والفلفل وبودرة الثوم وحمريها في مقلاة بالقليل من زيت الزيتون حتى تنضج ثم ازيلي الدجاج من المقلاة وضعيها في طبق وغطيها.

اخلطي الخس والطماطم الكرزية في طبق.

اخلطي عصير الليمون والمايونيز وأضيفيه للخس والطماطم واخلطي.

قطعي الدجاج المحمر لشرائح وضعيه فوق الخس والطماطم.

وزعي جبن البارميزان وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الملوخية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج

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