طريقة إعداد وتحضير سلطة الدجاج باللوز

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- البصل الأخضر : 4 أعواد (مفروم ناعم)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات صغيرة)

- الدجاج : كوبان (مسلوق ومفروم مكعبات)

- الكزبرة : نصف كوب (مفرومة)

- لوز : نصف كوب (غير محمص، ومفروم شرائح)

- الخل الأبيض : ملعقتان كبيرتان

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة ونصف

- صلصة ترياكي : ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة (مجفف ومطحون)

طريقة التحضير 1. اخلطي البصل الأخضر المفروم والجزر والفلفل الأحمر والبازيلاء والدجاج والكزبرة واللوز المحمص في وعاء و اتركيه جانباً. 2. في وعاء آخر اخلطي الخل وزيت السمسم وصوص الترياكي والماسترد حتى يصبح المزيج متجانساً و ناعماً. 3. صبي المزيج فوق مزيج الدجاج والخضار وقدميه فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الملوخية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج

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