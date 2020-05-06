القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- المعكرونة : 230 غرام (بشكل أصداف / نيئة)
- الدجاج : 400 غراماً (مطبوخ)
- الكرفس : 200 غم
- عنب : 200 غم (بدون حب)
- البرتقال : 430 غرام (من برتقال المندرين المعلب)
- المايونيز : 170 غم
طريقة التحضير
1. قطعي الدجاج إلى مكعبات، وقطعي الكرفس إلى شرائح، وقطعي كل عنبة إلى نصفين، ونشفي قطع البرتقال.
2. اطبخي المعكرونة وفق تعليمات غلاف العلبة، ولكن اتركي الملح، واغسلي المعكرونة بالماء البارد، ونشفيها جيداً.
3. في وعاء سلطانية "إناء عميق مستدير"، اخلطي المعكرونة المطبوخة وجميع المكونات الأخرى.
4. قومي بتغطيته ووضعه في الثلاجة حتى وقت التقديم.
قد يهمك ايضاً:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الملوخية بالدجاج
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد سلطة الدجاج مع الفواكة لمرضى الكلى والسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.