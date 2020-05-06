طريقة إعداد سلطة الدجاج مع الفواكة لمرضى الكلى والسكري



المقادير

- المعكرونة : 230 غرام (بشكل أصداف / نيئة)

- الدجاج : 400 غراماً (مطبوخ)

- الكرفس : 200 غم

- عنب : 200 غم (بدون حب)

- البرتقال : 430 غرام (من برتقال المندرين المعلب)

- المايونيز : 170 غم

طريقة التحضير

1. قطعي الدجاج إلى مكعبات، وقطعي الكرفس إلى شرائح، وقطعي كل عنبة إلى نصفين، ونشفي قطع البرتقال.

2. اطبخي المعكرونة وفق تعليمات غلاف العلبة، ولكن اتركي الملح، واغسلي المعكرونة بالماء البارد، ونشفيها جيداً.

3. في وعاء سلطانية "إناء عميق مستدير"، اخلطي المعكرونة المطبوخة وجميع المكونات الأخرى.

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4. قومي بتغطيته ووضعه في الثلاجة حتى وقت التقديم.

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