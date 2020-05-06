شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. هل يساعد الأوريجانو فى محاربة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوريجانو ليس مجرد عشب عطري، ولكن له فوائد عديدة، فهو يدعم صحة القلب وغني بمضاد للأكسدة، كما يبدو من الأبحاث أنه نشط ضد الفيروسات المغلفة في أنابيب الاختبار، وكورونا من بين الفيروسات المحاطة بغلاف حولها، ولكن هل ينجح الأوريجانو ومركباته النشطة في محاربة كورونا، هذا ما نحاول معرفته في السطور التالية.

ووفقاً لموقع "self hacked" لا يوجد دليل مؤكد حتى الآن أن الأوريجانو يحارب فيروس كورونا، لكن هناك أدلة على أن الأوريجانو يستطيع محاربة فيروسات أخرى شبيهة بفيروس كورونا، كما أنه له فوائد فى تحسين الصحة العامة والمناعة.



زيت الاوريجانو

فوائد الأوريجانو في تحسين الصحة والمناعة

الأوريجانو هو نبات من نفس عائلة النعناع، بالإضافة إلى كونه عشبًا للطهي، فإن الأوريجانو وزيته الأساسي مليئان بالمركبات النشطة، ويجري البحث في العديد من هذه الخصائص لخصائصها الطبية ، بما في ذلك مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة والفينولات التي يمكن أن تقاوم الميكروبات مثل: كارفاكرول وثيمول.

بفضل المواد الغذائية ومضادات الأكسدة، فإن الأوريجانو ربما يكون إضافة جيدة لأي نظام غذائي.

وقد أصبح زيت الأوريجانو الأساسي علاجًا شائعًا خلال موسم البرد والإنفلونزا، وهذا لا يعني أن تناول الأوريجانو يمكن أن يمنع أو يعالج فيروس كورونا.

يمكننا فقط جمع أدلة من الدراسات السابقة التي اختبرت الأوريجانو ضد الفيروسات التي تشبه سلالة الفيروس التاجي الذى نواجههه حالياً.

تدعم مضادات الأكسدة الصحة العامة والوظيفة المناعية، مما يساعد على منع الأمراض المزمنة، والحفاظ على صحتك أمر بالغ الأهمية وسط الوباء الحالي، حيث تكشف البيانات الحديثة أن الأشخاص الأصحاء أقل عرضة للإصابة بمضاعفات COVID-19.

والأوريجانو غني بمضادات الأكسدة النباتية، وفقًا لبعض الدراسات ، حتى الجرعات الصغيرة من الأوريجانو (1 جم / يوم) يمكن أن توفر كمية كبيرة من هذه المركبات، أهم مضادات الأكسدة هي البوليفينول.

قد يدعم الأوريجانو الصحة العامة من خلال المساعدة على تقليل الالتهاب وتعزيز مستويات مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية.



فوائد الاوريجانو

هل يستطيع زيت الأوريجانو محاربة فيروس كورونا بشكل مباشر؟

نشاط مضاد للفيروسات

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من بين المركبات الموجودة في الأوريجانو، فإن الثيمول والكارفاكرول لهما أقوى نشاط مضاد للميكروبات.

في الحيوانات والخلايا ، يعمل زيت الأوريجانو الأساسي ومركباته النشطة على تعطيل الفيروسات التي تسبب الفيروسات التالية:

-الإسهال المعدي والقيء "نوروفيروس"

-الأعراض الشبيهة بالبرد والالتهابات التنفسية (فيروس المخلوي التنفسي)

-التهاب الأمعاء والقلب (فيروس كوكساكي B3)

-القروح الباردة (فيروس الهربس البسيط من النوع الأول)

-تنتمي الفيروسات الثلاثة الأخيرة إلى عائلة أكبر من الفيروسات المغلفة ويعد فيروس كورونا لعام 2019 أحدث عضو في هذه العائلة.



الاوريجانو

وحقيقة أن زيت الأوريجانو كان نشطًا ضد الفيروسات المغلفة أمر مشجع لأن الأظرف تساعد الفيروسات على الالتصاق بالخلايا المضيفة، كما أن هذه الهياكل الشبيهة بالقضبان الصغيرة تجعل الفيروسات أكثر عدوانية ونجاحًا في غزو الخلايا (والتي تسمى العدوى الفيروسية).

قد تمنع المركبات التي يمكن أن تعطل المغلفات مثل الأوريجانو الفيروسات التاجية من دخول الخلايا، ولكن هذا لم يتم اختباره.

ومع ذلك ، كان لدى الأوريجانو نشاطًا معتدلًا فقط ضد سلالة فيروس كورونا التي تسبب التهاب الشعب الهوائية في الطيور وكانت الأعشاب الأخرى مثل النعناع والزعتر أكثر فعالية.

ضع في اعتبارك أن الفيروس التاجي الجديد له أيضًا بنى أخرى تطفو في غشاءه تمكنه من غزو الخلايا والانتشار مثل "بروتينات السنبلة" المرتبطة بالمغلفات)، هذه أهداف أيضًا للعلاجات الجديدة.