طريقة إعداد وتحضير سلطة الدجاج مع النودلز



المقادير

- للتتبيلة :

سكر : 3 ملاعق صغيرة

الماء : 2 ملعقة كبيرة

صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- للسلطة :

النودلز : 200 غم

الجزر : 1 حبة (متوسِّط الحجم)

الفطر : 4 حبات (طازج)

الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة (صغير الحجم)

الفلفل الأصفر : 1 حبة (الحلو / صغير الحجم)

الفلفل الحار : قرن

خس : حسب الرغبة (مقطع)

كاجو : ربع كوب (محمص)

طريقة التحضير

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للتتبيلة: يوضع السكَّر في قدر صغيرة على حرارة هادئة، فيُصبّ الماء. تُضاف صلصة الصويا. وتُقلَّب المكوِّنات، حتَّى يذوب السكَّر تمامًا، فيرفع الخليط عن النار، ويضاف زيت السمسم إليه، مع التقليب.

تُسلق الـ"نودلز" في قدر تحتوي على الماء المغلي، وذلك لأربع دقائق. ثمَّ تُصفَّى.

تُجهَّز الخضراوات: يُقطَّع الجزر إلى شرائح طولية، بوساطة القشَّارة، والفطر الطازج إلى شرائح، ونوعا الفلفل إلى مكعبات صغيرة، والفلفل الحارّ إلى شرائح رفيعة.

طريقة التقديم: يُخلط الـ"نودلز" مع الخضراوات، فيضاف إلى طبق كبير للتقديم، مع الخس المُقطَّع. يصبُّ خليط التتبيلة، مع التقليب. يوزَّع الكاجو المحمَّص عند التقديم.

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