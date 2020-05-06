القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- صدر الدجاج : 1 صدر (مشوي ومقطع شرائح)

- خس : 2 كوب (مفروم خشن)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة أرباع)

- عصير الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الملفوف الأحمر : ربع كوب

- خبز التوست : ربع كوب (مقطع مكعبات صغيرة ومحمص)

- صلصة الرانش الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير 1. وزعي الخس والملفوف الأحمر في طبق. 2. وزعي الطماطم على أطراف الطبق. 3. ضعي الدجاج الشرائح في وسط الطبق. 4. اخلطي صلصة الرانش مع الملح وزيت الزيتون وعصير الليمون وصبي المزيج فوق السلطة. Advertisements 5. زيني بمكعبات الخبز التوست المحمص وقدميها فوراً. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير النودلز بالدجاج والخضار تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالدجاج والفاصوليا البيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير سلطة الدجاج بصوص الرانش والخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.