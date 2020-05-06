مصدر عسكري: انفجارات بمخزن ذخيرة بمطار مصراتة العسكري بعد استهداف الجيش الليبي له المزيد

هزت انفجارات عدة مدينة مصراتة ،مساء الأربعاء، جراء استهداف الجيش الوطني الليبي، للكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة الأتراك، مما أدى لانفجار مخزن ذخيرة.



وقال مصدر عسكري ليبي،طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن اصوات انفجارات الذخائر لم تتوقف بمدينة مصراتة بعد القصف الجوي الذي تعرضت له مخازن مليشيات الوفاق، والمرتزقة الأتراك في مصراتة.

وأضاف المصدر لـ ”الخليج 365” أن سلاح الجو استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية، والضربات كانت دقيقة، وأصابت أهدافها ومن بينها مخزن ذخيرة.

استهدف الجيش الوطني الليبي، مجموعة من الأهداف الإستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبه في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

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وتشهد غالبية محاور العاصمة طرابلس، هدوءا نسبيا حذرا حيث تقتصر غالبية العمليات على الضربات الجوية، والعمليات النوعية الخاطفة.

وفي حين تلتزم قوات الجيش بالهدنة المعلنة مع بداية شهر رمضان، إلا أن المليشيات الإرهابية تواصل خرق الهدنة بشكل متعمد، وتواصل عملياتها باستهداف قاعدة الوطية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق غير الدستورية عسكريا وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمرتزقة السوريين للقتال إلى جانبها لصد عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير البلاد من الإرهابيين، وتدير المعركة غرفة عمليات تركية من قاعدة معيتيقة المحتلة.