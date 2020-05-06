ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وسجل سعر جرام عيار 24 نحو 206.14 ريال (54.90 دولار)، مقابل نحو 205.35 ريال (54.67 دولار) أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات السوق صباح الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 22 سجل 188.96 ريال (50.32 دولار)، وعيار 21 حقق 180.37 ريال (48.04 دولار)، وحقق عيار 18 سعر 154.61 ريال (41.17 دولار).

وعن سعر الذهب عيار 14 سجل 120.25 ريال (32.02 دولار)، وعيار 12 سجل 103.07 ريال (27.45 دولار)، والجنيه الذهب استقر عند سعر 1,443 ريالا (384.29 دولار) في تعاملات اليوم الأربعاء.

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وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودية 6,411 ريالا (1,707 دولارا)، وكيلو الذهب حقق سعر 206,137 ريالا (54,897 دولارا).

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18% العام الماضي، نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12% منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.