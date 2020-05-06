"علاج كورونا" المُنتَظر خطوة على طريق الأمل وإنهاء الأزمة

أعلنت شركة غيلياد ساينسز، الثلاثاء، أنها تجري مناقشات مع شركات لتصنيع الكيماويات والعقاقير لإنتاج عقار ريمديسفير التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 من أجل أوروبا وآسيا والعالم النامي حتى عام 2022 على الأقل.

وفي ظل معاناة الكثير من البلدان من تفشي فيروس كورونا، فإن الاهتمام بعقار ريمديسيفير كبير، إذ لا يوجد في الوقت الراهن علاجات أو لقاحات معتمدة لمرض كوفيد-19، وهو اعتلال للجهاز التنفسي يسببه فيروس كورونا.

وحصلت شركة غيلياد الأسبوع الماضي على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على الاستخدام الطارئ لعقار ريمديسيفير كعلاج لكوفيد-19 بعدما قدمت الشركة بيانات تظهر أن العقار ساعد المصابين بالمرض.

وذكرت الشركة، الثلاثاء، أنها تتفاوض على تراخيص طويلة الأجل مع عدد من شركات الأدوية في الهند وباكستان لإنتاج ريمديسيفير للبلدان النامية وإنها ستوفر التكنولوجيا للمساعدة في الانتاج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في شركة بكسيمكو فارماسوتيكالز، إحدى كبريات الشركات المنتجة للأدوية في بنغلادش، إن الشركة ستبدأ في إنتاج ريمديسيفير هذا الشهر.

وقالت غيلياد إنها ستتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من العقار وإنها تركز على إتاحة العقار بأسعار في المتناول لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وأضافت أنها تعمل على إقامة كونسورتيوم مع عدد من الشركاء لزيادة الإمداد العالمي للعقار إلى الحد الأقصى، ويحتاج إنتاج العقار إلى مواد خام نادرة وقدرات تصنيع خاصة.

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وقالت الشركة أيضا إنها في مرحلة متقدمة من المحادثات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتوصيل العقار باستخدام شبكات التوزيع الخاصة بالمنظمة.

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