القاهرة – لايف ستايل
يعد زيت الجوز البرازيلي، بمثابة "إكسير" الجمال والشباب للبشرة، حيث إنه يُحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهرًا مشرقًا يشع نضارة وحيوية، كما أفادت مجلة "ستايل" المعنية بالصحة والجمال، التي أوضحت أن زيت الجوز البرازيلي يحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تعجّل بشيخوخة البشرة والتجاعيد.
ويعمل زيت الجوز البرازيلي أيضاً على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا، ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة، وبالإضافة إلى أنه يعمل زيت الجوز البرازيلي على تحسين مرونة البشرة وترطيبها ليمنحها ملمساً ناعماً كالحرير، كما يمكن استخدام زيت الجوز البرازيلي للعناية بالشعر، حيث إنه يحمي الشعر من التقصف والتساقط.
قد يهمك أيضا:
تعرف علي أهم الطرق الطبيعية لعلاج حب الشباب
تعرفي علي طرق علاج تهيج البشرة خلال الحجر المنزلي
كانت هذه تفاصيل خبر "زيت الجوز" البرازيلي يمنحك إشراقًا وحيوية ويُحارب التجاعيد والشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.