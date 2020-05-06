دراسة: المتعافون من كورونا يحملون أجسامًا مضادة لمدة أسبوعين بعد التعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت نتائج دراسة صينية صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 ، وهو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي كورونا، يحملون أجسامًا مضادة ضد الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل بعد التعافي .

يمكن للدراسة وفقا للمجلة الأمريكية "newsweek"، أن تساعد في الإجابة عن الأسئلة حول المدة التي يستغرقها الشخص الذي يتعافى من فيروس كورونا فى تكوين الأجسام المضادة لمكافحة العدوى المتكررة، ففي الوقت الحالي ، من غير المعروف إلى متى تستمر الأجسام المضادة أو ما إذا كان الشخص يمكن أن يصاب مرة أخرى.



الأجسام المضادة

وقال الباحثون في بحثهم المنشور في دورية المناعة " journal Immunity" ان هناك حاجة لمزيد من البحث لاستكشاف ما يعنيه ذلك لقدرة مرضى COVID-19 على محاربة الفيروس في المستقبل.

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، تم تشخيص أكثر من 3.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم باستخدام COVID-19، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة ، ووفقا للخبراء ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان أولئك الذين يصابون بالفيروس التاجي محصنين على المدى الطويل ، وهذا يفرض عقبات على العلماء الذين يحاولون صنع لقاحات.

في أحدث دراسة ، قام العلماء بقيادة لينج ني من جامعة تسينجهوا في بكين ، بجمع دم 14 مريضًا من COVID-19 الذين خرجوا من المستشفى بعد اختبار السلبي لـ SARS-CoV-2 ، وهو الاسم العلمي للفيروس التاجي الذي يسبب COVID- 19، وخرج 8 من المرضى حديثًا وغادر المستشفى الستة المتبقون قبل أسبوعين من جمع الدم.

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لمعرفة ما إذا كان مرضى COVID-19 لديهم علامات على الاستجابة المناعية غير موجودة في أولئك الذين لم يكن لديهم المرض ، استخدم الباحثون أيضًا مجموعات التحكم، وقاموا بتقييم عينات الدم لثلاثة أشخاص أصحاء تبرعوا قبل جائحة COVID-19 ، وثلاثة كانوا على اتصال وثيق مع المرضى من الدراسة، كما استخدموا مصل الدم من المتبرعين الأصحاء في الولايات المتحدة ..

نظر الباحثون إلى نوعين من المناعة ، أحدهما يتضمن إنشاء أجسام مضادة والآخر يتمحور حول خلايا محددة تقاوم الغزاة، و تم الكشف عن علامات من كلا النوعين في المرضى الذين تم خروجهم حديثًا من المستشفيات ، مما يشير إلى أن الجسم يستخدم الجهاز المناعي لمحاربة السارس- CoV-2.

كان لدى كل من المرضى الذين خرجوا حديثًا من المستشفى لمدة أسبوعين أجسام مضادة خاصة بفيروس كورونا ، تضمنت الأجسام المضادة تلك التي تمنع البروتين المرتفع الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلايا.

يستكشف بيتر هوتز ، عميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن والمدير المشارك لمركز مستشفيات تكساس لتنمية اللقاحات ، وزملاؤه مثل هذا اللقاح.

لكن أعترف الفريق الطبى بضرورة تأكيد عملهم في مجموعة أكبر من مرضى COVID-19، ومع ذلك ، فإنهم يعتقدون أن الورقة توفر لوحة انطلاق للتحقيق فيما إذا كان أولئك الذين يصابون بفيروس كورونا CoV - 2 محصنين على المدى الطويل أم لا ، ومدى تأثير ذلك على تطوير لقاح.