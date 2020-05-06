نسف الدهون وخسارة 5 كيلو في اسبوع برجيم الحليب 

من اجل نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة يجب اضافة الاطعمة الصحية الى روتين الوجبات اليومية والتخلي عن العادات السيئة مثل تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات. كذلك من المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع اتباع حميات موقتة مثل حيمة الحليب الطبيعي بين الحين والآخر. فهذا يحفز عملية نسف الدهون ويسرع خسارة الوزن في مدة لا تزيد على ايام.



شروط تطبيق حمية الحليب



- قبل تطبيق رجيم الحليب من اجل نسف الدهون يجب الانتباه الى انه لا يمكن الحصول على النتيجة المطلوبة في حال عدم التمتع بالقدرة على مقاومة الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- كذلك لا يمكن الكثير من الاشخاص تحمل اتباعها لأنها تعتبر من الحميات الصارمة والقاسية.

- يمكن الاستفادة من هذه الحمية والشعور بالتحسن في حال المعاناة من زيادة الوزن وتصلب الشرايين ومشامل القلب وارتفاع ضغط الدم.

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طريقة رجيم الحليب لنسف الدهون



لا ينصح باتباع هذه الحمية لمدة تزيد على 5 الى 7 ايام. وهذه طريقة تطبيقها.





اليوم الأول

الفطور. حصة فاكهة، كوب شاي أو قهوة خال من السكر. طبق متوسط الحجم من معجنات تحتوي على القليل من الجبنة الخفيفة او الزعتر.

وجبة خفيفة. نصف كوب من الحليب منزوع او قليل الدسم.

الغداء. طبق متوسط الحجم من سفائن الدجاج المشوية مع طبق سلطة خضراء كبير و4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار وكوب حليب غير محلى.

وجبة خفيفة. طبق خضار مشوية، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، حصة فاكهة.

العشاء. نصف كوب من عصير البرتقالي الطبيعي الطازج، قطعتا جبنة من دون دسم مع قطعة توست مصنع من القمح الكامل.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من الشاي غير المحلى، 88 حبات من الزيتون الاسود، قطعة من لحم الحبش الخالي من الدهون، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر.

وجبة خفيفة. كوب من الحليب الطبيعي غير المحلى.

الغداء. 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار مع الفطر والكوسا والجزر والفلفل الاخضر المشوية، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاجح المشوي، طبق سلطة صغير وكوب من الزبادي.

وجبة خفيفة. طبق خضار طازجة، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 4 حبات من الفراولة او المشمش، قبضة من حبات اللوز.

العشاء. بيضة مسلوقة، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر مع كوب حليب غير محلى.





اليوم الثالث

الفطور. قطعة بطيخ او شمام متوسطة الحجم، بيضة مسلوقة، 3 ملاعق لبنة مصنوعة من حليب قليل الدسم، كوب شاي او قهوة من دن سكر.

وجبة خفيفة. كوب شاي غير محلى، طبق خضار مشكلة.

الغداء. طبق متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الدهون، طبق سلطة، كوب من الحليب قليل الدسم.

وجبة خفيفة. كوب شاي من دون سكر، حبتا فاكهة صغيرتان.

العشاء. قطعتان من الجبنة قليلة الدسم، كوب من الحليب، بيضه مسلوقة مع بضع حبات مشوية من الفطر.

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اليوم الرابع

الفطور. كوب من الزبادي منزوع الدسم، 3 قطع جبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. كوب شاي او قهوة خال من السكر، حصة فاكهة موسمية.

الغداء. كوب من الحليب غير محلى، طبق متوسط الحجم من سلطة اللحم المشوي مع الخضار المسلوقة.

وجبة خفيفة. سلطة خيار وخس مع صلصة زيت زيتون وعصير ليمون وكوب من بذور دوار الشمس، كوب من الشاي او القهوة غير محلى.

العشاء. قطعة من الجبنة قليلة الدسم مع طبق صغير من الشاورما الخالي من الدهون.

اليوم الخامس

الفطور. ملعقتان وسط من المربى الطبيعي الخالي من السكر، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعتان من الجبن الخالي من الدسم، طبق تونا صغير.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الخالي من السكر، طبق صغير من قطع الشمام.

الغداء: قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي مع صلصة خفيفة. نصف كوب حليب، طبق سلطة صغير.

وحبة خفيفة. طبق سلطة متوسطة الحجم، كوب شاي او قهوة من دون سكر.

العشاء. كوب قهوة غير محلاة، طبق متوسط الحجم من خضار مشوية، كوب من حساء الفطر الخالي من الدهون، كوب من الحليب غير المحلى.





اليوم السادس

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون، طبق صغير من قطع الشمام.

وجبة خفيفة. كوب حليب من دون دسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المشوي، طبق من سلطة مع صلصة خفيفة، نصف كوب من الحليب قليل الدسم.

وجبة خفيفة. طبق صغير من السلطة مع حصة من الفواكه.

العشاء. ملعقتا طعام من اللبنة المصنوعة من الحليب قليل الدسم، 10 حبات من الزيتون الاسود، بيضتان مسلوقتان.

اليوم السابع

الفطور. نصف كوب من الحليب من دون سكر. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعتان صغيرتان من الجبنة قليل الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، حصة من الفاكهة الموسمية.

الغداء. طبق صغير من الجمبري المشوي او المطهو على البخار مع القليل من البهارات، نصف كوب حليب غير محلى، طبق سلطة صغير مع ملعقتين وسط من الندق النيء.

العشاء: بيضة مسلوقة مع قطع صغيرة من الجبنة قليلة الدسم. ومن اجل نسف الدهون بفعالية ينصح بعد انتهاء مدة الرجيم باتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.