6 وفيات و159 إصابة جديدة في الجزائر

يونس بورنان - الجزائرالأربعاء 2020/5/6 07:29 م بتوقيت أبوظبي
سجلت الجزائر، الأربعاء، 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 4997 حالة مؤكدة في جميع محافظات البلاد الـ48.
وكشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن وفاة 6 أشخاص مصابين بفيروس "كوفيد – 19"، ليرتفع عدد الوفيات بالجزائر إلى 476.
وأكدت الوزارة تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الوباء إلى 2197، مع ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للعلاج بدواء "الكلوروكين" إلى 7994 شخصاً.
وتوقع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن يستمر انتشار فيروس كورونا في البلاد لأشهر أخرى، وتزايد حالات الإصابة بالوباء أكثر مما هو عليه في المرحلة المقبلة، ودعا الجزائريين إلى الالتزام بالأقنعة "لأن هناك أشخاصاً يحملون الفيروس ولا يتوجهون إلى المستشفيات" كما قال.
وفي تصريح للإذاعة الحكومية، الأربعاء، اعتبر بن بوزيد أن الوضع "متحكم فيه" في الجزائر، مرجعاً ذلك إلى انخفاض عدد الوفيات الذي عده مؤشرا للتحكم في الوباء "وليس عدد الإصابات".
وأكد بأن الجزائر تمكنت من تجاوز مرحلة الخوف من انتشار فيروس "كوفيد – 19" بعد أكثر من شهرين من تفشي الوباء في البلاد.
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