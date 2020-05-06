فيتامين "د" في رمضان.. حماية للعظام ووقاية من الإرهاق

فيتامين د من الفيتامينات المهمة للصحة والتي يجب الحرص على تناولها من خلال الأطعمة والمصادر الأخرى مثل الشمس، ويفيد فيتامين د في المساعدة على امتصاص الجسم للكالسيوم والفسفور، ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام وتعزيز مناعة الجسم.

ونقص فيتامين د قد يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام، كما يتعرض الإنسان إلى الإرهاق خلال شهر رمضان نتيجة نقص هذا الفيتامين بالجسم فضلا عن بعض الفيتامينات الأخرى.

وفيما يلي نتعرف على أهمية فيتامين د للصحة.





أهمية فيتامين د للصحة:

الحفاظ على صحة العظام:

فيتامين د من الفيتامينات التي تساعد على تنظيم امتصاص الكالسيوم بالجسم، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى الفسفور، ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام من التعرض إلى المشكلات، ويتسبب النقص في فيتامين د في حدوث شلل الأطفال والتقوس في القدمين، كما أنه يتسبب فى ضعف كثافة العظام والعضلات لدى البالغين، وخطورة التعرض إلى مرض هشاشة العظام.

التقليل من الإنفلونزا:

وفقا لدراسة حول فيتامين د فقد ثبت أن فيتامين د له دور وقائي ضد مرض الأنفلونزا على حسب ما ذكره موقع medical news today ولهذا يجب الحفاظ على معدل فيتامين د بالجسم وتناول الأطعمة التي تحتوي عليه.

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التقليل من الاكتئاب

أفادت الأبحاث المختلفة بأن فيتامين د له دور مهم في تعديل المزاج والوقاية من الإصابة بالاكتئاب، والتخلص من حالات القلق والتوتر التي تنتاب الإنسان.

تعزيز فقدان الوزن:

الحرص على دمج فيتامين د أو المكملات الغذائية التي تحتوي عليه في النظام الغذائي الخاص بك يساعد على تعزيز فقدان الوزن والتخلص من الدهون، وهذا أيضا له دور في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التقليل من الإرهاق:

إن فيتامين د مهم للتقليل من الإصابة بالإرهاق والإجهاد وخاصة خلال شهر رمضان، حيث إن الصائم يتعرض إلى نقص الفيتامينات بالجسم ومنها فيتامين د، ولهذا يجب تعويضه عند الإفطار من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وفيتامين د.

الوقاية من مرض السكري:

إن الحصول على فيتامين د بالمستويات المناسبة يساعد على التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث إن فيتامين د يعزز إفراز الأنسولين وتحمل الجلوكوز بالجسم.

فيتامين د للأطفال الرضع:

يعتبر فيتامين د مهم لصحة المولود والرضيع، حيث إنه يساعد على الحماية من الإصابة بأمراض مثل الأكزيما والربو والالتهابات التي من الممكن أن تصيب الرضيع.





مصادر فيتامين د الغذائية: