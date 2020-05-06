مشروبات تساعدك على النوم العميق.. وتحميك من الإصابة بالأمراض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعاني العديد من الأشخاص من قلة النوم أو الشعور بالأرق في الليل، وذلك قد ينعكس سلباً على صحتهم بعد فترة، إذ وجدت الدراسات أن الأشخاص البالغين يجب أن يحصلوا من 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً، وأقل من ذلك قد يؤثر على صحتهم الشخصية ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والسكري وأمراض القلب.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض المشروبات التي ستساعدك على النوم بشكل أفضل.

عصير الكرز

يعد الكرز من الفاكهة المفيدة جداً لجسم الإنسان، وتناوله يساعد على النوم بشكل أفضل، وذلك بسبب احتوائه على حمض الكريبتوفان وهو حمض أميني يساعد على تنظيم وقت النوم والاستيقاظ.

ويعد الكرز مصدرا كبيرا للتريبتوفان والميلاتونين اللذين يساعدان على تحسين النوم بشكل عام.

شاي البابونج

يحتوي شاي البابونج على فوائد صحية متعددة، فهو يخفف من أعراض البرد، ويقلل الالتهاب، ويحسن صحة الجلد، كما تشير الأبحاث إلى أنه يحسن نوعية النوم.

مشروب النعناع

يستخدم النعناع في العديد من المشروبات، كما يستخدم في الطب التقليدي منذ زمن، بسبب احتوائه على خصائص مضادة للفيروسات وللميكروبات وللحساسية، كما يساعد في بعض حالات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي.

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وقد يحسن شاي النعناع من نومك عن طريق تهدئة اضطراب الجهاز الهضمي.

الحليب الدافئ

جميعنا سمعنا عن نصيحة أن الحليب الدافئ يساعد على النوم، وذلك بسبب احتوائه على حمض أميني يسمى التربتوفان، الذي يعزّز إنتاج الجسم للسيروتونين والميلاتونين، وهذه المركبات هي التي تعزز الاسترخاء في جسم الإنسان، وتساعد على النوم.

وتناول الحليب الدافئ قبل النوم يساعد على تهدئة الأعصاب، واسترخاؤها يساعد على النوم العميق.

حليب اللوز

يعد اللوز من المكسرات المليئة بالألياف الصحية والفيتامينات والمعادن، ويعتبر كبديل لحليب البقر، ويتكون من مزج اللوز بالماء، واللوز معروف أنه يحسن من نوعية النوم.

وبما أن حليب اللوز مصنوع من اللوز الكامل، فهو يساعد على النوم الجيد، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الهرمونات والمعادن التي تعزز النوم بما في ذلك التربتوفان والميلاتونين والمغنيسيوم.