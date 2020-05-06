شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تتعاون مع «جيتي إميجز» لإطلاق مكتبة صور «يلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلعب التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في توطيد التواصل بين الأشخاص والمجتمعات والأعمال في رمضان هذا العام في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة انتشار فيروس كورونا. وفي ظل هذه الفترة الصعبة، أصبح دورها أكثر أهمية بالنسبة للماركات التجارية من أجل إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع عملائها واطلاعهم بكل جديد.

ومن أجل مساعدة الماركات والوكالات التجارية في التواصل بفعالية والقيام بحملات ناجحة خلال رمضان، قررت شركة فيسبوك التعاون مع «جيتي إميجز» لإطلاق مكتبة صور تحمل عنوان «يلا رمضان».

ومن المتوقع أن تكون هذه المكتبة مصدرًا للمجتمعات المبدعة حيث تضم مجموعة متنوعة من الصور الحديثة المناسبة للإستخدام على شاشات الهواتف المتحركة بهدف مساعدة المسوقين على تكييف حملاتهم التسويقية في رمضان مع السياق الجديد لأزمة كورونا. وفي ضوء قيود التصوير في الوقت الحالي، ستصبح مكتبة صور «يلا رمضان» هي المنصة الأساسية يستطيع أن يلجأ إليها جميع العاملين في المجتمعات الإبداعية عند البحث عن الإلهام البصري.

وقالت ويرة سعد، مديرة ورشة الإبداع في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في فيسبوك: «يعد شهر رمضان أكبر وأطول مناسبة احتفالية في العالم، فهو يحفى بنطاق مذهل من السرد القصصي. ومن واقع خبرتي، أعتقد أن الموضوعات الايجابية تناسب رمضان عادةً إذا قمت بنشرها على النحو الصحيح. باستخدام مكتبة الصور، يمكن للعاملين في المجالات الإبداعية ومجالات الأعمال اكتشاف طرق جديدة للتواصل مع الجمهور الذي سيفضل هذه العلامات التجارية.»

للوصول إلى مكتبة الصور، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى جوديث ماكينيرني على [email protected] للحصول على كلمة مرور تمكنك من دخول المكتبة لتصفح وتنزيل الصور

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