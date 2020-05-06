أطبّاء يطالبون الآباء بمراقبة علامة مبكرة عن الإصابة بـ "كورونا" على قدم الطفل

دعا أطباء من مستشفى "سيك كيدز" بتورنتو الكندية الآباء إلى مراقبة إحدى العلامات المبكرة للإصابة بكورونا لدى الأطفال، وهي ظهور علامات التهابية على أصابع القدم. وتتواتر البيانات الطبية التي تؤكد على أن هذه العلامة لم يتم رصدها جيداً في بداية انتشار الفيروس لأنها لا تسبب آلاماً كبيرة للأطفال، لذلك لم يخبر المصابون بالفيروس آباءهم عنها، كما أنها تسبق في الظهور الأعراض الأخرى.

تبدأ العلامة بألم خفيف وتورّم لأصابع القدم، يتحول إلى لون بين الوردي والبنفسجي، وأحيانا يحدث لأصابع اليدوفي بعض الأحيان تظهر هذه العلامات التي يتراوح لونها بين الوردي والبنفسجي على أصابع اليدين أيضًا.

وقال بيان لبرنامج مراقبة صحة الأطفال الكندي إن ظهور هذه العلامات يعني الحاجة إلى إجراء فحص لفيروس كورونا، وحذّر البيان من أن هذه العلامة تعني احتمال وجود الفيروس لدى الطفل، واحتمال انتقال العدوى من الطفل إلى غيره ممن حوله قبل أن تظهر الأعراض الأخرى للفيروس ويتم تشخيصه، لذلك ينبغي إجراء فحص كورونا فور ظهور هذه العلامة.

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وبحسب التقارير، تبدأ هذه العلامة لدى الأطفال بألم خفيف في الأصابع، وتورّم، ثم يتحول الورم إلى لون بين الوردي والبنفسجي.

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