بريطاني يحوّل حديقة المنزل إلى صالون حلاقة لزوجته في العزل الصحّي

تمكن زوج بريطاني من تحويل منطقة مهملة في حديقة منزله الخلفية إلى صالون حلاقة لزوجته بتكلفة لم تتجاوز 6 آلاف جنيه استرليني (7800 دولار) واستغرق الأمر أسبوعين فقط.

وكانت مصففة الشعر ستيفاني ساذرلاند (34 عاماً) تحلم دائماً بصالون يعمل بكامل طاقته في منزلها في أدنبره، لكن زوجها النجار واين (35 عاماً) لم يكن لديه الوقت لتحقيق حلمها بسبب التزامات العمل.

ونتيجة للإغلاق القسري المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا، لم يتمكن واين من الذهاب إلى العمل، فاستغل وقت فراغه لبناء الصالون المذهل.

واستخدم واين منطقة صغيرة عشبية من المساحة الميتة في حديقة المنزل الصغيرة، لإنشاء صالون الحلاقة، مع مغسلة احترافية وأضواء كاشفة ومرايا كبيرة.

وقالت ستيفاني "الصالون كان حلماً لكنه أصبح حقيقة، أنا أحب هذا المكان بشكل كبير، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ بالعمل فيه. لم يكن بالإمكان إنجازه في السابق، لكن الإغلاق ساعدنا في تحقيق هذا الحلم"، وأضافت "أنا معتادة على المساحات الضيقة في مطابخ الزبونات، ولكن لدي الآن مساحة أكبر بكثير ومرافق أفضل وهو أمر رائع".

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ونشر واين في وقت لاحق نتائج عمله المميز على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتم مشاركة المنشور أكثر من 16 ألف مرة، مع ما يزيد عن 3 آلاف تعليق عبّر أصحابها عن إعجابهم بصالون الحلاقة الجديد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال واين "لا أستطيع أن أصدق مقدار الاهتمام الذي حظي به صالون الحلاقة، لقد كان الأمر جنونياً بعض الشيء. لقد تلقيت رسائل من أشخاص من تكساس ومينيسوتا وأبدى البعض اهتمامهم بفعل شيء مماثل".

وأضاف واين "لقد ألهم هذا العمل الناس أيضاً لمعرفة ما يمكنهم فعله بمساحات مماثلة في حدائقهم. لم يتوقف الهاتف عن الرنين، واستيقظت هذا الصباح وكان لدي الكثير من الرسائل".

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