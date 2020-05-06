أبوان صينيان يقاضيان إبنهما الثرى لعدم اهتمامه بهما

اتخذ زوجان مسنان من مقاطعة خنان الصينية إجراءات قانونية ضد ابنهما لإهماله بواجبه في دعمهما ماليا، فالترابط العائلى أمر مهم فى الصين، ويعتبر الفشل في رعاية الآباء المسنين، جريمة قانونية.

ليس من المألوف أن يقاضى الآباء ذريتهم لإهمالهم في شيخوختهم، في حين أن معظمهم يوفقون بين خلافاتهم قبل تطبيق الإجراءات العقابية.

وفقًا لبوابة الأخبار الصينية Sohu ، قام السيد والسيدة "تشانج"، وهما زوجان مسنان من مقاطعة خنان بمقاضاة ابنهما بسبب إهماله لدعمهما ماليًا العام الماضي، وبعد معركة قضائية قصيرة، في 10 مايو 2019، أمرت محكمة، الابن بدفع نفقة محددة لوالدته ووالده كل شهر ، لكنه استمر في تجاهل واجبه القانونى، بحسب odditycentral.

مر عام كامل تقريبًا دون أن يتلقى الزوجان المسنان يوانًا واحدًا من ابنهما، لذلك قرر الوالدان إشراك الشرطة وإنفاذ حكم القاضى، حيث اتصل ضابط شرطة بابنه نصحه بأن يبدأ في أداء واجبه القانوني لوالديه، ولكن بعد رفض الرجل، اكتشف المحققون أن لديه الكثير من المال في حساباته المصرفية، لكنه رفض الدفع.

وبحسب ما ورد، اتصل موظفو الدولة بالبنك الذي احتفظ فيه الابن الجاحد بمعظم أمواله لتجميد حساباته حتى يتم دفع جميع الأموال المستحقة لوالديه.

Advertisements

وقال أحد ضباط الشرطة : "رؤية الزوجين اللذين يزيد عمرهما عن 70 عامًا لا يزال يتعين عليهما الاعتماد على القانون لتلقي علاوات من أطفالهما، فإن الأمر يبدو محزنًا"، مختتما، "آمل أن يعرف الجميع أن رعاية الوالدين هي مسؤولية أبنائهم، حتى لا تحدث أشياء مؤلمة مثل هذه مرة أخرى"

قد يهمك ايضا:

زوجان يجولان العالم في هدوء ولم يسمعا عن تفشي فيروس "كورونا"

زوجان هنديان يسميان ابنتهما "مطهر" لحفر "كورونا" في ذاكرتهم