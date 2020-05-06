شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاجة وحاجة هنحارب بيهم كورونا فى رمضان.. رشاقة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشاقة الجسم من الأمور التى يهتم بها الكثيرو، فيسعى البعض لإنقاص الوزن والبعض الآخر يسعى لزيادته، وفى سلسلة حلقات 30 حاجة وحاجة هنحارب بيهم كورونا فى رمضان نقدم بعض النصائح لزيادة الوزن ونصائح أخرى لإنقاصه.

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البعض يعتمد على لعب الرياضة خاصة في ظل إغلاق صالات الجيم لعدم تفشى فيروس كورونا، وذلك يساعد في بناء الجسم السليم، فيما يتجه البعض الآخر لاستخدام نظام غذائى صارم في شهر رمضان لإنقاص الوزن ويتم ذلك بواسطة طبيب تغذية، فيما يسعى البعض الأخر للأنظمة الغذائية والحلويات لزيادة الوزن.