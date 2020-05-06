شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم أمريكى جديد يمكنه كشف من أصيب بكورونا سابقا فى 15 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختبار جديد للأجسام المضادة للفيروسات التاجية، تستخدمه القوات البحرية الأمريكية، يمكن أن يعرف ما إذا كان الأشخاص قد أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا في غضون دقائق.

وقد تم إجراء الاختبار، الذي أجرته شركة Global WholeHealth Partners Corp (GWHP) ومقرها كاليفورنيا ، من قبل الدكتور Shujie Cui ، الذى عمل مع الحكومة الصينية على اختبار السارس وتطوير اللقاحات.

يبحث الاختبار وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" عن كل من الأجسام المضادة لـ IgM ، والتي تم العثور عليها لأول مرة بعد الإصابة ، والأجسام المضادة لـ IgG ، والتي يتم إنتاجها بشكل شائع في الدم، ووفقا للمسئولين فإن الاختبار يمكن أن يحقق نتيجة إيجابية في غضون 15 دقيقة فقط بدقة تقارب 99 % ، وتستخدمه البحرية الأمريكية حاليًا.



اختبار أجسام مضادة

تتوقع الشركة زيادة الإنتاج بحيث يتم إجراء 500 ألف اختبار يوميًا في غضون أسبوعين ، وفي 30 يومًا ، يتم إنتاج مليون اختبار يوميًا، وصرح بيتر سانتوسانيو ، مدير المنتج لشركة COVIDSignals ، لموقع DailyMail.com أن "الاختبار أمر بالغ الأهمية" لإبطاء العدوى ودفع الاقتصاد مرة أخرى.

وهذا الجزء هو السبب وراء تراجع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن قرار يوم الاثنين، للسماح بعشرات من اختبارات الدم بالوصول إلى السوق الأمريكية دون تقديم دليل على أنها عملت أولاً على فيروس كورونا.

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اتضح أن بعض الاختبارات غير دقيقة أو احتيالية بينما ادعت شركات أخرى أنه يمكن استخدامها في المنزل ، وهو ما لا تسمح به إدارة الأغذية والأدوية.

سيتعين على الشركات التي لديها اختبارات ليس لديها إذن من إدارة الأغذية والأدوية FDA تقديم طلبات رسمية إلى المنظمين في غضون 10 أيام عمل،بالإضافة إلى ذلك ، قال سانتوسانيو أن GWHP له تاريخ في إجراء الاختبارات لسنوات عديدة ، مثل الإيبولا والزيكا والملاريا والإنفلونزا.



اختبار جديد

وفقًا لـ Santeusanio ، يتم استخدام اختبارات GWHP على عدد من السفن البحرية ، بما في ذلك USS Theodore Roosevelt، وهذه هي السفينة التي أطلق عليها الكابتن بريت كروزير بعد أن دق ناقوس الخطر لتفشي فيروسات تاجية على متن حاملة الطائرات.

ووفقا للتقرير، فأن اختبار الأجسام المضادة هذا سريع وغير مكلف نسبيًا وأكثر أمانًا بكثير لمن يقومون بإدارته، ويجب على الدول نشر اختبار الأجسام المضادة لأن إعادة الفتح بدون اختبار يمثل انتحار".