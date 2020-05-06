شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد يستخدم أداة التعديل الجينى "كريسبر" لتشخيص كورونا فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومعهد برود يوم الأمريكي أن أحد الفرق البحثية التي طورت أداة التعديل الجيني المعروفة بـ "كريسبر" CRISPR، قد أعادت تجهيزها لإجراء اختبار جديد لفيروس كورونا يمكن للاختبار المصمم حديثًا الكشف عن كميات ضئيلة من الفيروس إما عن طريق مسحة الأنف أو عينة البصق.

ووفقاً لموقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية قال الدكتور فينج زهانج وفريقه أن اختبارهم الجديد يمكنه إظهار النتائج في غضون ساعة.

ولأن جميع المواد الكيميائية اللازمة للتشخيص موجودة في أنبوب اختبار واحد، يقول الباحثون أنها أكثر نجاحاً وسيكون إطلاقها أسهل من العديد من الاختبارات المتعثرة التي دخلت السوق الأمريكية في وقت سابق.

وقام فريق دكتور زانج بنشر البروتوكول المطلوب للاختبار، والباحثون في محادثات مع إدارة الغذاء والدواء "FDA" للحصول على إذن استخدام الطوارئ لذلك.

وأوضح الدكتور زانج أن الاختبار الجديد متاح حاليًا لأغراض البحث العلمي فقط ولكنه دقيق للغاية.

وقد أحدثت تقنية كريسبر ثورة علمية في تعديل الأمراض الوراثية، وذلك بعد أن كشف علماء صينيون العام الماضي أنه قام بالتعديل الوراثي لتوأم في الرحم قبل ولادته.

وتتكون التقنية من قدرات رائعة: يمكنها العثور على جينات معينة على طول حبلا من الحمض النووي، ثم اقتطاع القطعة المعيبة واستبدالها أخيرًا بنسخة مصححة من الجين.

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هذا العنصر الأول - تحديد صحيح لبعض المواد الجينية - هو في الأساس ما تفعله اختبارات فيروسات كورونا، لاكتشاف المادة الوراثية للفيروس.

وفي التجارب المعملية، أثبت اختبار CRISPR أنه حساس بنسبة 97 % - مما يعني أنه فشل فقط في تحديد فيروس كورونا في العينات التي يوجد فيها الفيروس - و 100 % محددًا ، مما يعني أنه لا يخطئ أبدًا في شيء آخر بالنسبة لفيروس كورونا، وهذا يضعه على قدم المساواة مع التشخيصات الأخرى المتاحة لفيروس كورونا.

لكن أهم تمييز في اختبار كريسبر هو أنه اختبار "أنبوب واحد" ، مما يعني أن العينة تذهب إلى أنبوب اختبار حيث تحدث جميع التفاعلات الضرورية لتحديد الفيروس في مكان واحد.

في الوقت الحالي ، حصلت مجموعة اختبار فيروس كورونا "في المنزل" - Abbott's Pixel - على تصريح صريح باستخدام الطوارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ولكن هذا يعني ببساطة أن العينة - مسحة أنف - يمكن جمعها من قبل المريض في المنزل.

بعد ذلك ، يتم إرسالها مرة أخرى إلى المختبر ، حيث يجب تشغيله على جهاز تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، لذلك ، في حين يمكن إجراء بعض هذه الاختبارات في غضون دقائق ، غالبًا ما يستغرق الأمر أيامًا قبل إعادة النتائج إلى المريض.

أما اختبار CRISPR فإنه بأكمله يمكن أن يكون في النهاية تشخيصًا في المنزل، يمكن لجميع العوامل التي تتفاعل مع العينة القيام بذلك في أنبوب اختبار واحد ، ثم يظهر مقياس الورق النتائج ، على غرار كيفية عرض اختبار الحمل للنتائج.

وقال الدكتور زانج: "إن القدرة على اختبار COVID-19 في المنزل ، أو حتى في الصيدليات أو أماكن العمل ، يمكن أن يكون مغيّرًا لعودة الأشخاص إلى العمل بأمان وفي مجتمعاتهم".

وتكتشف المرحلة الأولى من كريسبر قطعة من المادة الجينية، وباستخدام الإنزيم الصحيح، يمكنها العثور على الحمض النووي الريبي الفيروسي بدلاً من الحمض النووي البشري.