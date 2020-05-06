شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى خزعة القلب ولماذا يطلبها الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خزعة القلب هي إجراء جراحي للكشف عن أمراض القلب وتشخيصها، حيث يتم استخدام قسطرة صغيرة مع جهاز إمساك في النهاية للحصول على قطعة صغيرة من أنسجة عضلة القلب يتم إرسالها إلى المختبر لتحليلها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" سوف نتعرف على أسباب طلب طبيبك لخزعة عضلة القلب، وفقاً لموقع " webmd".



خزعة القلب

لماذا تحتاج إلى خزعة القلب؟

يستخدم طبيبك خزعة القلب لأسباب عديدة:

-تقييم أو تأكيد وجود الرفض بعد عملية زرع القلب.

-تشخيص التهاب عضلة القلب أو بعض الاضطرابات القلبية الأخرى مثل اعتلال عضلة القلب أو الداء النشواني القلبي إذا كانت أدوات التشخيص الشائعة مثل تخطيط صدى القلب أو تخطيط كهرباء القلب أو الأشعة السينية على الصدر غير مفيدة، أو إذا كانت حالة قلب المريض تتفاقم بشكل كبير دون ظهور سبب.

-يمكن لخزعة القلب أن تحدد بشكل صحيح تشخيصًا محددًا في 10٪ -20٪ من الحالات.

كيف يجب أن تستعد لخزعة القلب؟

-يتم إجراء الخزعة في المستشفى وترتدي ثوب المستشفى خلال العملية.

-سيعطيك طبيبك أو ممرضك تعليمات محددة حول ما يمكنك وما لا يمكنك تناوله أو شربه قبل العملية، و بشكل عام ، يتم تقييد الطعام والسوائل لمدة 6 إلى 8 ساعات قبل الخزعة.

-اسأل طبيبك عن الأدوية التي يجب تناولها خلال اليوم الذى تجري فيه الخزعة تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أي مكملات غذائية أو مستحضرات عشبية، وأخبر طبيبك عن الأدوية التي تتناولها دون وصفة طبية.

-إذا كنت مصابًا بداء السكري، فاسأل طبيبك عن كيفية تعديل أدويتك في يوم الاختبار.

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-أخبر طبيبك إذا كان لديك حساسية من أي شيء.



خزعة القلب

كيفية إجراء خزعة القلب

-بعد التغيير إلى ثوب المستشفى، تضع الممرضة كانيولا وريدية في ذراعك بحيث يمكن إعطاء الأدوية والسوائل أثناء الإجراء.

-سيتم إعطاء دواء مهدئ خفيف قبل الإجراء لمساعدتك على الاسترخاء، ولكنك سوف تكون مستيقظًا أثناء الإجراء.

-سيستخدم الطبيب مخدرًا موضعيًا لتخدير منطقة رقبتك، يتم إدخال أنبوب قصير مجوف يتم من خلاله وضع القسطرة من خلال شق صغير وفي وعاء دموي في الرقبة يتم إدخال مجرى حيوي من خلال الغلاف وغلقه إلى البطين الأيمن.

- يتم استخدام الأشعة السينية لتحديد الموضع بشكل صحيح ويتم استخدام المجال الحيوي للحصول على عينات من عضلة القلب.

-عندما يتم جمع العينات ، ستتم إزالة القسطرة وسيتواصل الضغط القوي على المنطقة لوقف النزيف.

-تستغرق العملية حوالي 30 إلى 60 دقيقة.



خزعة القلب

نتائج خزعة القلب

عندما تتوفر نتائج خزعة القلب ، سيناقشها طبيبك معك، إذا كانت النتائج سلبية ، فهذا يعني أن أنسجة القلب التي تم تحليلها بدت طبيعية، يمكن أن تعني نتيجة الخزعة الإيجابية وجود سبب لفشل القلب، مثل الالتهاب الناتج عن العدوى.

وفى حالة أن الطبيب أجرى الخزعة بعد عملية زرع قلب، فقد تشير إلى وجود أو عدم وجود خلايا يرفضها جسمك بعد عملية الزرع .