شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية تزعم وجود 12 سلالة مختلفة من كورونا بالمملكة المتحدة منذ مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعي البحث الذي أجراه اتحاد COVID-19 Genomics UK ببريطانيا لمواجهة فيروس كورونا، أن هناك ما لا يقل عن 12 سلالة من الفيروسات التاجية، وبعضها مستورد من إيطاليا وإسبانيا والصين وأستراليا والولايات المتحدة.

ويزعم التقرير الجديد الذى نشرته جريدة " mirror"، أن هناك ما لا يقل عن 12 سلالة مختلفة من الفيروسات التاجية المنتشرة عبر المملكة المتحدة منذ شهر مارس الماضى.



12 سلالة من فيروس كورونا ببريطانيا

توصلت الدراسة الممولة من الحكومة البريطانية إلى هذا الاستنتاج بعد أن حلل علماء الوراثة الحمض النووي للفيروس القاتل لدى 260 مصابًا من جميع أنحاء المملكة المتحدة، واكتشف بحثهم 12 خطًا فريدًا من فيروس كورونا القاتل ، وتم العثور على واحد فقط في بريطانيا مما يشير إلى أنه يتحور على أرض المملكة المتحدة.

وفقا للعلماء ، تم استيراد معظم السلالات المختلفة من إيطاليا وإسبانيا، وهما من أكثر الدول تضررا في العالم عندما كان البحث جاريا عن الفيروس، ووجدت أيضًا أن السلالات جاءت أيضًا من الصين والولايات المتحدة وأستراليا ، لكن التقرير لم يذكر السلالات التي تم استيرادها من دول أخرى ، ولم يكشف عن السلالة الفريدة لبريطانيا.

يقول خبراء الأمراض المعدية إنهم لا يشيرون إلى أن أيًا من السلالات أكثر فاعلية أو معدية من غيرها، حيث تميل جميع الفيروسات إلى التحور أثناء انتشارها مما يؤدي إلى تغييرات صغيرة في مادتها الجينية، وأوضح العلماء أن تحور الفيروس يحدث للتغلب على مقاومة الجهاز المناعي المختلفة التي تختلف في المجتمعات.

في الشهر الماضي ، تم تقديم التقرير إلى المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ (سيج) لمساعدتهم على رسم خريطة لانتشار الفاشية.

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قام الباحثون بتحليل مرضى الفيروسات التاجية في بلفاست ، وبرمنغهام ، وكامبريدج ، وكارديف ، وإدنبره ، وإكستر ، وجلاسكو ، وليفربول ، ولندن ، ونورويتش ، ونوتنغهام ، وأكسفورد ، وشيفيلد من أجل الدراسة.

وقال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا، أن هذا يمكن أن يحدث لإحدى السلالات إذا استمرت في التطور، وتابع : "يحدث هذا مع الإنفلونزا كثيرًا، ويبدو أن الفيروس التاجي الحالي لا يفعل ذلك بالسرعة ، ولكنه قد يفعل ذلك في المستقبل القريب".

وتأتي الأخبار في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الجديدة المقلقة التي صدرت اليوم أن 273 فقط من أصل 18.1 مليون شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي سبقت إقفال الفيروس التاجي تم عزلهم.

تظهر البيانات التي قدمتها الحكومة إلى النائب العمالي ستيفن دوتي أن الركاب على ثلاث رحلات جوية من ووهان ، الصين ، مركز تفشي المرض ، تم وضعهم في منشأة عزل مدعومة من الحكومة من 1 يناير إلى 22 مارس.

كما تم عزل المسافرين على متن رحلة من طوكيو ، اليابان ، التي كانت تقل أشخاصًا من سفينة Diamond Princess Cruise، وبلغ مجموع هاتين الرحلات الجوية مجتمعة أقل من 300 شخص، وتم السماح للمسافرين المتبقين بدخول المملكة المتحدة دون أي فحص، ويعتقد أن هذا قد يعني دخول عشرات الآلاف من الأشخاص من البلدان المصابة بالفيروس التاجي.

والعديد من هؤلاء الأشخاص قد وصلوا وسافروا بعد ذلك عبر المملكة المتحدة مع القليل من الالتزام أو عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي ، وبدون أي ضوابط أو حماية على الحدود، مما زاد من سرعة انتشار الوباء .