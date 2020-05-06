شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Pfizer تعطى أولى جرعات اللقاح التجريبى لفيروس كورونا للمتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الأدوية العملاقة "Pfizer "، أنها بدأت في حقن أولى جرعات على الأمريكيين بلقاحات الفيروسات التاجية التجريبية من أجل تجربتها الإكلينيكية بالتعاون مع الشركة الألمانية BioNTech SE.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، فإنه إذا أثبت اللقاح أنه آمن وفعال في التجارب ، فمن المحتمل أن يكون جاهزًا للتوزيع الواسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام ، مما يحجب عدة سنوات عن الجدول الزمني المعتاد لتطوير اللقاح.



جرعة شركة فايزر

من المحتمل أن يكون اللقاح ، الذي يستخدم تقنية RNA (mRNA) ، من بين اللقاحات الأولى ضد الفيروس الذي أصاب أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة وقتل حوالي 68000.

لا توجد حاليًا علاجات أو لقاحات معتمدة للفيروس التاجي الجديد ، على الرغم من استخدام بعض الأدوية للمرضى بموجب ترخيص استخدام الطوارئ.

قالت شركة Pfizer الأسبوع الماضي إنها تأمل في الحصول على إذن طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في وقت مبكر من أكتوبر، ويمكنها توزيع ما يصل إلى 20 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 ، مع التركيز على إنتاج مئات الملايين من الجرعات التالية عام.



اختبار شركة فايزر عن لقاحها

وقال ميكائيل دولستين مدير أبحاث شركة فايزر لوكالة رويترز في مقابلة "حتى الانتقال من بضعة ملايين إلى 20 مليون سيسمح بحماية بؤر الفيروس، ثم طرد الفيروس من مجتمعنا بينما نرتفع لمئات الملايين من الجرعات". .

Advertisements

وقالت الشركتان إن استخدام تقنية mRNA الاصطناعية يمكن أن يمكّن من تطوير وتصنيع اللقاح بشكل أسرع من اللقاحات التقليدية، وقالت فايزر الأسبوع الماضي إنها تتوقع إتاحة بيانات السلامة حول اللقاح بحلول أواخر مايو.

ستهدف التجربة في البداية إلى اختبار أنظمة جرعات مختلفة لأربعة مرشحين محتملين للقاح على حوالي 360 متطوعًا صحيًا مقسمين إلى مجموعة أصغر سنا ومجموعة من كبار السن.

وقالت كيرستن ليك ، مديرة مركز تطوير اللقاحات والصحة العالمية بجامعة ميريلاند ، التي تشارك في التجربة ، إن التجربة ستتوسع لتشمل المزيد من الموضوعات بعد أن يحدد الباحثون المركبات وأنظمة الجرعات الأكثر فعالية، وقد تم بالفعل إعطاء الجرعات لبعض المتطوعين في كلية الطب بجامعة نيويورك غروسمان وكلية الطب بجامعة ميريلاند.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن شركة Pfizer تخطط لتوسيع التجربة لتشمل مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أوائل يوليو ، وقد تسجل في النهاية أكثر من 8000 مشارك.

وإذا نجحت ، فستكون التجربة السريرية الأمريكية واحدة من أسرع تطورات اللقاح على الإطلاق من دراسات المرحلة المبكرة إلى الموافقة التنظيمية ، مما يضغط عملية التطوير التي تستغرق غالبًا ما يصل إلى عقد إلى ما يزيد على تسعة أشهر بقليل.

وقال ليك "هذا يعادل القيام بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة من تجربة سريرية نموذجية ولكن جميعها مضغوطة في الإطار الزمني من مايو حتى أكتوبر"، وتستثمر شركة Pfizer في تطوير قدرتها التصنيعية الخاصة باللقاح ، وتقوم بإعداد مواقع في ماساتشوستس وميشيغان وميسوري وبلجيكا لبدء إنتاجه.