شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية:المشاكل الاجتماعية تجعل بعض الأشخاص فريسة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة بحثية أن هناك بعض العوامل التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لتأثيرات فيروس كورونا مثل المشاكل المادية، وحدد الباحثون أنواع الأسر المعرضة بشكل خاص لخطر حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية قصيرة وطويلة الأجل مرتبطة بكوفيد 19، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

وفقا لدراسة جديدة أجريت في جامعة سانت اندروز بإسكتلندا فإن العوامل الأسرية مثل المشاكل المادية تجعل بعض الأسر أكثر عرضة لتأثيرات فيروس كورونا

ووجد الباحثون أن أنواعًا معينة من الأسر كانت معرضة بشكل خاص لخطر حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية أو صحية قصيرة وطويلة المدى على حد سواء وأن الفوارق الصحية والاقتصادية القائمة يمكن أن تتفاقم بسبب الفيروس.

فحصت الدراسة بيانات من حوالي 19500 أسرة من قطاع عريض من المجتمع في المملكة المتحدة. استخدم الباحثون العديد من المؤشرات على مستوى الأسرة وتحليل المكونات الرئيسية لمعرفه الأبعاد المختلفة لنقاط الضعف الأسرية التي تعتبر حاسمة خلال وباء فيروس كورونا وهى الصحة والتوظيف والإسكان والمشاكل المادية.

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وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن المخاطر الصحية لفيروس كورونا تتركز في الأسر في سن التقاعد، وجد الفريق أن نسبة كبيرة من الأسر في سن العمل تواجه هذه المخاطر أيضًا.

تُظهر أنواع مختلفة من الأسر نقاط ضعف مختلفة، حيث من المرجح أن تواجه الأسر في سن العمل ضعف الأوضاع المالية ، والإسكان والتوظيف .

قالت واحدة من المؤلفين الرئيسيين ، الدكتورة كاثرين كينان من مجموعة البحوث السكانية والصحية في كلية الجغرافيا والتنمية المستدامة في جامعة سانت اندروز: "تشير النتائج إلى أن العواقب قصيرة وطويلة المدى لفيروس كورونا أزمة من المرجح أن تختلف حسب نوع الأسرة.

وأضافت الدكتورة جوليا ميكولاي ، من مجموعة البحوث السكانية والصحية: "إذا توصلت النتائج مجتمعة ، إلى أن تدابير السياسة التي تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة لـفيروس كورونا يجب ألا تأخذ فقط نقاط الضعف الصحية لدى الفرد المستوى ، ولكن أيضًا هيكل الأسرة والمساوئ على مستوى الأسرة مثل ظروف السكن السيئة ، وانعدام الأمن الاقتصادي ، وعدم الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.