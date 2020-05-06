كوريا الجنوبية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10806 حالات. وأوضح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات قد بلغ 255 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس. قد يهمك أيضا: إندونيسيا تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا الأغذية الصفراء تعمل على تقوية المناعة وتقي من الأمراض المعدية

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