تسجيل حالتي إصابة ووفاة بفيروس كورونا في تايلاند

سجّلت السلطات التايلاندية اليوم حالتي إصابة ووفاة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأفاد مركز إدارة فيروس كورونا (كوفيد -19) في تايلاند أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2986، وحالات الوفاة إلى 55، فيما تعافى 14 مريضًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2761. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

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