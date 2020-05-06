أوكرانيا تسجل 487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13184 إصابة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن وزير الصحة مكسيم ستيبانوف قوله "إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا ارتفع بمقدار 487 شخص من بينهم 27 طفلًا و72 من العاملين في المجال الطبي"، مضيفًا أن 118 شخصًا نقلوا إلى المستشفى، بينما سُجلت 11 حالة وفاة، معظمهم كانوا مصابين بأمراض مصاحبة. قـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ : Advertisements مستشفى تونسي يحمي الأطقم الطبية باستعمال روبوت لرعاية مرضى "كورونا" دراسة تؤكد أن أطعمة لتقوية جهازك المناعى والحماية من كورونا

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