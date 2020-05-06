أفغانستان تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أفغانستان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3392. وأفادت وزارة الصحة الأفغانية بتسجيل 9 وفيات وتعافي 31 حالة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 458، والوفيات إلى 104 حالات، مشيرةً إلى أنها أجرت الفحوصات الطبية لـ 13777 شخصًا. قـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ : Advertisements مستشفى تونسي يحمي الأطقم الطبية باستعمال روبوت لرعاية مرضى "كورونا" دراسة تؤكد أن أطعمة لتقوية جهازك المناعى والحماية من كورونا

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