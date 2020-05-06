163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

سجّلت المغرب 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5382، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 182 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية ايوم أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1969، بعد تعافي 131 شخصًا، فيما اُستبعدت 46718 حالة بعد الكشف المخبري.

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