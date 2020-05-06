سنغافورة تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سنغافورة اليوم، 788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20198 إصابة. وأوضحت وزراة الصحة السنغافورية في بيان لها أن غالبية الحالات الجديدة من العمالة المقيمة في المساكن المشتركة وأن 11 حالة جديدة فقط لمواطنين سنغافوريين ومقيمين دائمين. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

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