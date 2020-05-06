السنغال تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة السنغالية اليوم 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد فحص 702 شخص. وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ الثاني من شهر مارس الماضي إلى 1329 إصابة، شُفي منها 470 شخصًا، ويتابع 847 شخصًا من المصابين علاجهم في المستشفيات. قد يهمك أيضا:. تعرف علي أهم عقار الأنفلونزا اليابانى لعلاج كورونا يحصل على الضوء الأخضر دراسة تؤكد أن الجلطات الدموية خطر يهدد حياة مرضى كورونا

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