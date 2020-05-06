الكويت تسجل 485 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة. قد يهمك أيضا:. تعرف علي أهم عقار الأنفلونزا اليابانى لعلاج كورونا يحصل على الضوء الأخضر دراسة تؤكد أن الجلطات الدموية خطر يهدد حياة مرضى كورونا

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