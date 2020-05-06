ابنة صدام حسين تتوعد كل من استحوذ على ممتلكات عائلتها عبر "تويتر"

عادت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة لتهدد عبر تويتر بملاحقة كل الأشخاص الذين استحوذوا على الممتلكات الشخصية لعائلتها بعد عام 2003، وكتبت رغد صدام حسين في تغريدة قبل يومين: "سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها"، في إشارة لصورة سيارة رياضية من نوع فيراري F40 أرفقت صورتها، كما أضافت: "ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".

إلى ذلك أكدت أن السيارة كانت سابقاً ملكاً لأخيها عدي صدام حسين، الذي قتل هو وشقيقه قصي بمدينة الموصل في 22 يوليو 2003.

يذكر أن السيارة صنعت عام 1987، لكنه تم نقلها من بغداد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وقد حدد مالكها الحالي سعرها بمليون و150 ألف دولار مقابل التخلي عنها.

وجاء تهديد ابنة صدام بعد نشر أحد مشاهير يوتيوب، البريطاني كريس سميث، المعروف بحساب "رتاروسا" على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيه المساعدة من أي شخص يعرف مكان السيارة التي كانت سابقاً ملكاً لعدي صدام حسين حتى يتمكن من تقديم عرض لشرائها من أجل ضمها إلى مجموعته وإصلاحها.

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