هل الصدفية تهدد بخطر الأزمات القلبية؟

الأربعاء 6 مايو 2020

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الصدفية ترفع في الحالات الشديدة خطر الإصابة بأزمة قلبية؛ نظرا لأن الاستجابات الالتهابية المستمرة بالجسم قد تُلحق ضررا بالقلب والأوعية الدموية.



والصـدفية هي مرض جلدي شائع يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد، نتيجة الصدفية تتراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة، لتشكل قشوراً فضية سميكة وطبقات مثيرة للحكة، جافّة وحمراء، تسبب الألم أحيانا.

والصدفية أيضا من الأمراض المزمنة التي تستمر لفترة طويلة، وهناك فترات تتحسن فيها أعراض الصدفية وتخفّ، بينما يشتد مرض الصدفية في فترات أخرى.

ولتجنب خطر الإصابة بأزمة قلبية نتيجة الصدفية، تنصح الجمعية الأشخاص، الذين يعانون من هذا المرض الجلدي المزمن، بضرورة إجراء فحوصات دورية على القلب.

وأكدت مؤسسة القلب الألمانية أهمية سرعة التصرف في حال ملاحظة أعراض الأزمة القلبية؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أبرز أعراض الأزمة القلبية وهي:

1- الشعور بآلام شديدة في الصدر.

2- ضيق التنفس.

3- الغثيان والقيء.

4- التعرق وشحوب الوجه.

5- ألم أسفل البطن.

6- الإغماء.