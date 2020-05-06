الكويت: تعافي 187 حالة من كورونا ليرتفع العدد إلى 2219

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:05 مساءً, 6 مايو 2020 م المناطق _ الكويت أعلن وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2219 حالة، وذلك حسبما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وقال وزير الصحة الكويتي، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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