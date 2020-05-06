9 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 750 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 213 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.