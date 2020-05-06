المرأة تقتحم عالم السياسة وتُمثِّل الرؤساء والوزراء حول العالم

ظهرت المرأة في عالم السياسة منذ وقت طويل؛ ولم يعد من الغريب وجود المرأة العربية في منصب المتحدث الرسمي أو الوزارة حتى في البلدان العربية والإسلامية.ونستعرض اليوم برز أبرز النساء اللاتي تم اختيارهن لتمثيل رجال رفيعي المستوى في كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وفيتنام وقطر وغيرها.

1- كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، واشنطن 1 مايو/ أيار 2020، استلمت منصبها وظهرت أمام العالم في أول إحاطة إعلامية لها الأسبوع الماضي؛ وهي رابع شخص يتولى هذا المنصب منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في عام 2017.

2- إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية، موسكو 26 فبراير 2020.

3- ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، موسكو 8 نوفمبر 2019.

4- لي تهي تهو هانغ، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، فيتنام 3 أغسطس 2017.

5- لولوة رشيد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، الدوحة 14 فبراير 2018.

6- مورغان أورتاغوس، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة 8 يوليو 2019.

7- يوليا ميندل، المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة الأوكرانية.

Advertisements

8- أوكرانيايفا كايلي، المتحدثة الرسمية باسم الحركة الاشتراكية اليونانية.

9- نتاليا إيسمونت، المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة البيلاروسية، بيلاروسيا 9 فبراير 2019.

10- زارينا نورلانوفا، المديرة السابقة للمكتب الصحفي لرئيس وزراء جمهورية كازاخستان.

11- اليسا فرح، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، 25 مارس 2020.

وقد يهمك أيضًا: