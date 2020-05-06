شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك فى رمضان بـ ..محشى الكرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرنب من الخضروات الشهيرة المفضلة عند الكثيرون ويمكن اعدادها بطرق مختلفة ولكن أبرز طرق اعداده هو " محشى الكرنب "، وهى الاكلة الشهيرة عند المصريين، كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول الكرنب على الإفطار، وحسب ما ذكره موقع organicfacts فأن الكرنب يحتوى على الحديد والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سى وأ وغيرها من العناصر الهامة للجسم ، حيث ان تناول الكرنب يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما يساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

يحتوى الكرنب أيضا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ووقايته من الزهايمر والخرف، ونظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم فله دور كبير في تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من الهشاشة وكسر العظام.

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فضلا عن ذلك يحتوى الكرنب على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية ومنها سرطان "المعدة، الثدى، القولون".

لذلك ينصح بتناول الكرنب على فطار رمضان سواء سلطة الكرنب أو محشى الكرنب أو إعداده بطرق أخرى.