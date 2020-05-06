شكرا لقرائتكم خبر عن من الانفلونزا الاسبانية لكورونا .. شاهد شكل الكمامات منذ 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تعامل البشر مع انتشار الأوبئة لم يختلف كثيرا في العصور المختلفة حيث تُظهر الصور كيف تعامل الناس قبل 100 عام مع الإنفلونزا الإسبانية والطرق الوقائية التي اتبعوها خوفا من العدوى والتي لا تختلف عن الطرق المتبعه في 2020 للحماية من فيروس كورونا.

ارتداء الكمامات كانت هى الإجراء الاحترازي الأهم للوقاية من تفشى الانفلونزا الاسبانية قبل 100 عام من الآن وتظهر الصور التي عرضتها صحيفة "ديلى ميل البريطانية" كيف يتطابق البعض مع تلك التي نستخدمها لمحاربة كوفيد 19 الآن

دمرت الأنفلونزا الإسبانية العالم قبل 100 عام مما أدى إلى وفاة 50 مليون شخص، ووقتها توصل الناس إلى العديد من الطرق المختلفة لحماية أنفسهم مثل ارتداء الكمامات والابتعاد الاجتماعي عن التقبيل.

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أصبحت أقنعة الوجه جزءًا حيويًا من المعدات الوقائية خلال الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 سواء كان ذلك لمن هم في نزهة في أحد الشوارع أو ممرضات الصليب الأحمر الذين يعالجون الجرحى وكانت العديد من الكمامات في هذا العصر مصنوعه من القطن